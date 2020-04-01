Hollanda’da 101 yaşındaki Koronavirüs hastası iyileşti

NL Times’ın aktardığına göre, kadının tedavi gördüğü hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı, “Cesur bir kadın. Sosyal kurallara nasıl uyduğunu görmek çok güzel” diye açıkladı.

Uzman, hastanın iyileştiğine tüm doktorların çok sevindiğini belirterek, “Ne mutlu ki olumlu bir deneyimimiz var” dedi.

30 Mart'ta Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede salgında 864 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 11 bin 750'ye ulaştı.