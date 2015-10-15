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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'ye tarifeli uçakla gelmiş

Finlandiyalı yetkililerinin, Türkiye seyahati öncesinde THY ile temasa geçtiği ve 30 kişilik ekip için uçak bileti satın aldığı öğrenildi

15 Ekim 2015 09:52

Türkiye ziyaretine önceki gün başlayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nun, Helsinki’den İstanbul’a Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle geldiği ve buradan Ankara’ya aktarma yaptığı ortaya çıktı.

Bir dizi ziyaret ve temas için Türkiye’ye gelen ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, uçağın business bölümünde uçtu ancak zaman zaman ekonomi sınıfına geçerek gazetecilerle sohbet etti. Bu sırada çekilen bir fotoğraf, dün sosyal medyada yayıldı. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin, Türkiye seyahati öncesinde THY ile temasa geçtiği ve 30 kişilik ekip için uçak bileti satın aldığı öğrenildi.

Aralarında Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün de bulunduğu 11 kişiye business sınıf bileti alınırken, kalanlar yer kalmadığı için ekonomi sınıfında uçtu.

Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 3 adet Learjet35 tipi özel jet bulunuyor.

Kısa ve orta menzilde kullanılabilen uçağın koltuk kapasitesi 8. Bu tür kalabalık uçuşlarda ise havayolları tercih ediliyor.

1990’lı yılların sonunda Finlandiya Havayolları Finnair Helsinki-İstanbul uçuşlarını durdurmuştu. Şirket, bazı yıllar Antalya gibi tatil noktalarına charter veya dönemsel tarifeli seferler yapıyor.

 

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