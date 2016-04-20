Hollanda çocuk istismarı dosyalarını yeniden açıyor

Hollanda Katolik Kilisesi, "gizlilik" gerekçesiyle kamuoyundan saklanan çocuk istismarına ilişkin tüm dosyaların yeniden açılmasına karar verdi.

Cinsel istismarın üstünün kapatılması amacıyla kilisenin kurban yakınları ile yaptığı gizli anlaşmalar yeniden incelenecek. Delil yetersizliği nedeniyle kapatılan istismar dosyaları da yeniden açılacak.

Bu kararın alınmasında, cinsel istismar hattına gelen şikâyetler, istismar kurbanlarının ısrarı, politikacıların destek vermesi ve medyanın sürekli olarak olayın üzerine gitmesi etkili oldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden NRC, Katolik Kilisesi'nin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının üçte birini, kurban yakınlarıyla gizlice anlaşarak kapattığını ortaya çıkardı.

Gazetenin haberine göre, Kilise istismar kurbanlarının aileleri ile gizlice görüşerek belirli bir tazminat karşılığı susmaları için anlaştı.

Mağdurlara, bu konuyu kapatacakları ve bir daha kiliseyi suçlamayacaklarına dair imzalatılan "gizlilik sözleşmesi" karşılığında 21 milyon euro ödendi.

Kilisenin, kapalı kapılar ardında yaptığı gizli anlaşmalarla istismar suçlamalarını içeren 1045 dosyadan 342'si kapatıldı. Kilise, gizlilik gerekçesiyle bu dosyaların içeriğine ilişkin hiçbir bilgi vermedi.

Bu haberlerin basına yansıması üzerine tepkiler arttı.

Cinsel istismar bildirim hattı ve kurbanların oluşturduğu KLOKK adlı dernekten gelen şikâyetler üzerine konuyu araştırmak üzere oluşturulan komisyon, kilise üzerindeki baskıları artırdı.

Katolik Kilisesi'nin "gizlilik" gerekçesiyle kamuoyundan sakladığı cinsel istismar dosyalarını açması istendi.

Gizli anlaşma ile kapatılan dosyalar da açılacak

Yoğun tepkiler üzerine kilise, cinsel istismar şikâyet hattı ve soruşturma komisyonuna cinsel istismar dosyalarının birer kopyasını verme kararı aldı.

Bu dosyalar, şu anda devam etmekte olan cinsel istismar davalarında kanıt olarak kullanılacak.

Kiliseye yönelik çocuk istismarı suçlamalarını araştıran Deetman Komisyonu ile cinsel istismar şikayet hattı, gizli anlaşma ile kapatılan dosyaları yeniden açacak.

Bunlara ek olarak delil yetersizliği nedeniyle kapatılan 250 cinsel istismar dosyası da yeniden incelenecek.

Cinsel istismar şikayet hattı ve soruşturma komisyonu, kapatılan dosyaların mağdurlarına çağrı yaparak, bu konudaki bilgileri kendileriyle paylaşmalarını istiyor.

Bu yolla istismar vakalarına karışan rahiplerin yargılanması sağlanacak.

Kilise, cinsel istismar dosyalarının kopyalarının incelendikten sonra imha edilmesini istiyor.

Ancak cinsel istismar kurbanları parlamentoya başvurarak bu konudaki bütün belge ve bilgilerin ulaşılabilir olmasını istedi.

Kilisenin, "gizlilik" gerekçesiyle bu tür vakaları örtbas etmemesi için bütün dosyaların açık kalması çağrısı yapıldı.