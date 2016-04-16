Hollanda: Cinsel saldırı suçu işleyen sığınmacılar sınır dışı edilebilir

Hollanda Parlamentosu, cinsel saldırı suçu işleyen mültecilerin sığınma hakkını iptal etmeye hazırlanıyor.

Hükümet, 6 aydan fazla ceza alan sığınmacıların da sınır dışı edilmesini istiyor.

Lelystad Mahkemesi'nin bu hafta cinsel tacizle suçlanan 18 yaşındaki bir sığınmacıyı kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırması tartışmalara neden oldu.

Parlamento çoğunluğu , cinsel taciz ve saldırı suçu işleyenlerin , aldığı cezaya bakılmaksızın derhal sığınma hakkının iptal edilmesini gündeme getirdi.

Sığınma ve göçten sorumlu bakan yardımcısı Klaas Dijkhoff da, sabıkalı mültecilerin Hollanda'dan sınır dışı edilmesini istedi.

Dijkhoff, sabıkalı sığınmacılar konusunda sınırları daha da aşağıya çektiklerini açıkladı.

Buna göre, 6 aydan fazla ceza alan sığınmacıların oturma izni elinden alınacak ve sınır dışı edilecek.

Hükümet, koşullu verilen cezalar nedeniyle sınır dışı kararının uygulanıp uygulanamayacağını da araştırıyor.

Parlamento, cinsel saldırı suçu işleyenlerin sığınma hakkının iptalini önümüzdeki günlerde oylayacak.

Bakan yardımcısı Dijkhoff da, sabıkalı sığınmacılar konusunda yapılan çalışmalara ilişkin meclise bilgi verecek.

Hükümet, cinsel saldırı suçu işleyenlerin derhal sınır dışı edilmesi konusunda, siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunacak.

Bu görüşme ve uluslararası anlaşmalar ışığında yeni bir yasal düzenleme yapılacak.

Hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile muhalefetin çoğunluğu cinsel istismar nedeniyle ceza alan kişilerin sığınma hakkının iptalini savunuyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre en büyük parti konumundaki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise, işlediği suç ne olursa olsun herhangi bir ceza alan sığınmacıların derhal sınır dışı edilmesinden yana.