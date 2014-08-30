Hollanda, cihatçıların vatandaşlığını geri alacak

Hollanda Hükümeti, “nefret söylemi ve radikalizmle mücadele” konusunda hazırlanan önlemler paketini kabul etti. Bakanlar kurulu kararı Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher ile Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten tarafından parlamentoya iletildi. Her iki bakan da cihat hareketinin Hollanda'nın demokrasi anlayışına ters olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Hollanda vatandaşı olup da herhangi bir terör kampında eğitim gören ya da eğitmenlik yapanlar vatandaşlığını kaybedecek.

Yusuf Özkan’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, Hollanda’da Suriye ve Irak’taki aşırı dinci terör gruplarına katılan kişilerin sosyal medyadaki faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla özel bir polis timi oluşturuluyor. Bakan Opstelten, özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünü yok saymak için kullanılamayacağını belirtirken, Ascher de, "Hukukun üstünlüğünü tavizsiz savunacağız" dedi.

Bakanlar kurulunda kabul edilen önlemler paketine göre, IŞİD ve el Nusra gibi terör örgütlerine katılan Hollandalıların vatandaşlığı geri alınacak. Vatansız kalmaları önlemek amacıyla bu uygulamaya ilk aşamada çifte vatandaşlığı bulunanlar için geçerli olacak.

Yeni bir yasal düzenleme ile Hollanda'ya dönen cihatçılar yakından izlenecek. Bu kişiler için günlük olarak polise bildirim zorunluluğu getirilecek. Terör örgütlerine yakın kişi ve kuruluşlarla görüşmeleri yasaklanacak.

Yapılan takipler sonucu terör örgütleriyle bağı saptanan kişilerin sorunlu bölgelere seyahat etmeleri durumunda pasaportları iptal edilecek. "Geçersiz pasaport" uyarısı nedeniyle hava alanlarından geri çevrilecekler.

Kabul edilen önlemler paketine göre Hollanda, cihat gruplarına katılan vatandaşları konusunda diğer AB ülkeleriyle bilgi alış verişinde bulunacak. Terör örgütü üyelerinin seyahat hareketleri gözlemlenecek. Seyahat bilgileri düzenli olarak kaydedilip saklanacak.

Sosyal medyada takip

Hollanda, cihatçıların sosyal medyadaki faaliyetlerini de yakından izleyecek. Alınan karar göre, ulusal polis bünyesinde uzman bir ekip oluşturulacak. Bu özel ekip, savcılıkla işbirliği içinde cihatçıların sosyal medyada propaganda yapmasını engelleyecek.

Bu kapsamda internet sağlayıcısı şirketlerden de yardım istenecek. Cihat propagandası içeren mesajlara izin veren şirketlerin durumu da incelenecek.

Kabul edilen önlemler paketi kapsamında, radikal akımlar konusunda bir uzmanlık merkezi oluşturulacak. Belediyeler bünyesinde kurulacak bilgi platformu, radikalleşmeyi izleyip bu konuda önlem alınmasını sağlayacak.

Bu platform, özellikle eğitim ve gençlik kurumlarında çalışan kişileri, çocukların radikalizme karşı korunması konusunda bilgilendirecek.

Ülkedeki imamlarla nefret ve ayrımcılık konularında düzenli olarak görüşmeler yapılacak.

Nefret çağrısı yapan hatiplere AB vizesi verilmeyecek. Hükümet, radikal akımlar konusundaki "karşı seslerin" duyulması için destek olacak.

Hollanda, cihatçılarla mücadele için polis içerisinde de özel bir birim oluşturdu. Resmi açıklamalara göre bu özel birimin yaptığı takip sonucu cihatçı gruplara katılmak isteyen 33 kişinin pasaportuna el kondu. 22 kişinin cihat yolculuğu engellendi. 30 kişinin de sosyal ödeneği ve öğrenci yardımı kesildi.

Wilders: Önlemler yetersiz

Perşembe günü de Alman polisiyle yapılan işbirliği sonucu, cihat grupları için adam topladıkları belirtilen Lahey kökenli 3 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Opstelten, cihatçılarla ilişkisi saptanan 26 kişiyle ilgili soruşturmanın da sürdüğünü açıkladı.

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, IŞİD ve el Nusra Cephesi bünyesinde 100 civarında Hollanda vatandaşı bulunuyor. 30 kişinin de bir süre bu gruplar içinde kaldıktan sonra Hollanda'ya geri döndüğü belirtiliyor.

Kabinenin oy birliğiyle benimsediği yeni önlemler paketine hükümet partilerinin yanısıra muhalefet partilerinin bir bölümü de destek veriyor.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise alınan önlemleri yetersiz buluyor. PVV lideri Geert Wilders'a göre açıklanan paket, terör grupları için "kolay lokma." Wilders, daha sert önlemler istiyor.