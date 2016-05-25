Hollanda, cihatçı gruplara katılanları vatandaşlıktan çıkaracak

Yusuf Özkan

Hollanda, IŞİD ve benzeri silahlı gruplara katılmak üzere yurt dışına gidenleri, yargı kararına gerek duymadan anında vatandaşlıktan çıkaracak.

Uluslararası sözleşmeler, kişinin vatansız bırakılmasını engellediği için bu karar, sadece çifte vatandaşlığa sahip kişiler için geçerli olacak.

Hükümet tarafından cihatçılarla mücadele kapsamında hazırlanan yasa önerisi, Hollanda Parlamentosu tarafından onaylandı.

IŞİD ve benzeri silahlı gruplara katılmak için yurt dışına çıktığı belirlenen kişiler, anında "istenmeyen yabancı" ilan edilecek.

Yasa uyarınca mahkeme kararına gerek duyulmaksızın bu kişilerin Hollanda vatandaşlığı geri alınacak.

Yasanın içeriği parlamento üyelerinin bir bölümünde soru işaretlerine neden olmuştu. Özellikle yargı kararı olmadan kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin madde tartışmalara yol açmıştı.

Büyük bölümü Fas kökenli

Vatandaşlıktan çıkarılanların yargıya başvurması da mümkün olmayacak. Bu da, yasaya ilişkin bir başka soru işaretti.

Ancak meclis çoğunluğu, düzenlemenin cihat için yurtdışına gidenler konusunda caydırıcı olacağını belirterek yasaya onay verdi.

Yeşil Sol Parti ise bu yasanın "terörle mücadele" için gerekli olan uluslararası dayanışmaya ters düştüğü görüşünde.

Parti, Hollanda'nın istemediği kişilerin başka bir ülkede kalacağını, böylece başka bir ülkenin yepyeni sorunlarla baş başa bırakılacağını savunuyor.

Uluslararası sözleşmer, kişilerin vatansız bırakılmasını yasaklıyor. Bu nedenle Hollanda tarafından çıkarılan yasa, sadece çifte vatandaşlığa sahip kişiler için işletilebilecek. Tek uyruğa sahip kişilerin vatandaşlığı geri alınamayacak.

Hollanda'dan yurtdışına giden cihatçıların büyük çoğunluğu göçmenlerden oluşuyor. Bunların büyük bölümü de Fas kökenli. Geri kalanlar arasında, Afganistan, Pakistan, Irak, Arnavutluk, Türkiye ve Kafkas kökenliler bulunuyor.

Hollanda İstihbarat Servisi'nin (AIVD) raporuna göre, IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi örgütlere katılmak üzere 180 kişi Suriye'ye gitti.

Bunlardan 20'si çatışmalarda öldü. 35'i de Hollanda'ya geri döndü.

AIVD'ye göre, Hollanda'da sempatizan düzeyinde yüzlerce cihatçı bulunuyor.