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Deutsche Welle

Hollanda Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etti

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etti. Hükümetten yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun tehditlerinin çözümü imkansızlaştırdığı belirtildi.

11 Mart 2017 17:25

Hollanda, Rotterdam kentinde cumartesi akşamı bir referandum etkinliğine katılması planlanan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ülkeye giriş izni vermedi. Hollanda hükümetinden cumartesi sabahı Lahey'de yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun uçağına iniş verilmediği belirtildi. Açıklamada, Hollanda'da yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde etkinliğe katılım çağrısı yaptığı ve bu nedenle Bakan Çavuşoğlu'nun Rotterdam'da bu etkinliğe katılmasının kamu düzeni ve güvenliği tehdit etmesi karara gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada ayrıca "Türk yetkililerin Hollanda'ya yönelik yaptırım tehdidinin çözümü imkansızlaştırdığına” dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi sabahı CNN Türk televizyonuna verdiği mülakatta ”bugün Rotterdam’a gideceğim” demişti. Hollanda'nın uçuş iznini iptal etmesi olasılığına ilişkin olarak da "Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse bizim çok büyük yaptırımlarımız olur” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hollanda'ya atfen "Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Ben burada diplomasiyi konuşuyorum yoksa vatandaşların uçusunu değil” dedi.

"Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı 16 Nisan'da bozacak” diyen Erdoğan, "İstediğiniz kadar baskı yapın. İstediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün. Bunların hepsi size ters olarak dönecek” şeklinde konuştu. Erdoğan, Hollanda'ya yönelik "bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist” ifadelerini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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