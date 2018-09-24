Hollanda Büyükelçisi Kwaasteniet Ankara'ya dönüyor

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in bu gece Ankara'ya geleceği ve yarın göreve başlayacağı açıklandı.

2017'nin Mart ayında Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizden sonra boş olan Türkiye'nin Lahey büyükelçiliğine 7 Eylül'de kardeşi 'FETÖ'den tutuklu olan Şaban Dişli, atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hollanda Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli’nin atandığı bildirilmişti. Bu atamaların iki ülke ilişkilerinin gelişmesi açısından önemli olduğu vurgusu yapılıyor.

Hollanda hükümeti de Ankara Büyükelçiliği'ne Marjanne de Kwaasteniet'i atamıştı. Kwaasteniet de ülkesinin NATO Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Hollanda ile neler yaşandı?

Ankara ile Lahey arasında diplomatik kriz, Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesinde patlak vermişti. Hollanda hükümeti, seçim kampanyası etkinlikleri kapsamında Hollanda’yı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Lahey, genel seçimler öncesi ülkedeki "kamu düzeninin korunmasını" gerekçe göstermişti.

Çavuşoğlu'nun ardından da seçim kampanyası için Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya giriş yapan dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmişti. Hollanda hükümeti, Bakan Sayan'ın, seçim etkinliği yapmak üzere Rotterdam'a gelmemesine yönelik kendileri tarafından yapılan çağrıları dikkate almadığını belirtmişti.

Yaşananların ardından karşılıklı açıklamalarla gerginlik artarken, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Türkiye de Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağırmıştı.