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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda burka yasağına hazırlanıyor

Hollanda’da koalisyon hükümeti, bazı kamusal alanlarda burkanın yasaklanması için ilk adımı attı. Hükümet yasağın dini bir gerekçesi olmadığına dikkat çekti.

22 Mayıs 2015 22:17


Hollanda'da Liberal Parti ve İşçi Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı Ronald Plasterk tarafından sunulan burka yasağına dair düzenlemeyi kabul etti.

İçişleri Bakanlığı'nın Lahey'de yaptığı açıklamada, düzenlemeye göre gelecekte Hollanda'da okullarda, toplu taşıma araçlarında ve sağlık kurumlarında burka giyilmesi yasaklanacak.

Bakan Plasterk, özellikle okullarda gözlerin görünmesi gerektiği, annenin çocuğunu almaya geldiğinde annesi olduğunun anlaşılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Yapılan açıklamada, insanların kıyafet özgürlüğü ile karşılıklı tanınabilir şekilde kurulacak iletişim arasında bir denge kurulmaya çalışıldığına dikkat çekildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de kabine toplantısı sonrası bir açıklama yaparak, burka yasağının, dini bir arka planı olmadığının garantisini vererek, belirli durumlarda insanların yüzlerinin görülmesine hizmet ettiğini kaydetti.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, burka yasağını ihlal edenler 405 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek. Sokaklarda ve kamu kurumları dışında burka kullanamaya devam edilebileceği belirtilirken, polisin kamuya açık alanlarda kimlik kontrolünün kolaylaştırılması amacıyla yüzü kapatan örtünün açılmasını isteyebileceği belirtiliyor.

Yeni düzenlemenin yasalaşması için parlamentonun iki kanadında da onaylanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HollandaLiberal PartiPartisiBakanı Ronald PlasterkBakanlığı LaheyPlasterkBaşbakanı Mark RutteEuroDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/ET

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