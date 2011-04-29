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Dünya

Hollanda bu çocuğu konuşuyor!

Hollanda bir futbol takımıyla 10 yıllık anlaşma imzalayan 1,5 yaşındaki Baerke van der Meij'i konuşuyor.

29 Nisan 2011 03:00

T24 - Hollanda bir futbol takımıyla 10 yıllık anlaşma imzalayan 1,5 yaşındaki Baerke van der Meij'i konuşuyor. 

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Hollanda bu çocuğu konuşuyor!

18 aylık olan Baerke van der Meij'i gençlik yıllarında dedesinin formasını giydiği Venlo kentinin takımı Venlose Voetbal Verenigin kaptı. Takım minik yıldızı için De Koel stadyumunda sembolik bir imza töreni yaptı ve 10 yıllık anlaşma imzaladı. Minik yıldız için kulüpten yapılan basın açıklamasında "Küçük futbol yıldız Baerke'nin pozisyonuna henüz karar verilmedi.Ama Baerke çok iyi vuruş tekniğine sahip, azimli bir sağ ayak oyuncusu.En önemlisi de futbol genini büyükbabasından almış olması" denildi. Minik yıldızın babası Jorg'un YouTube'a koyduğu videoda, Baerke van der Meij üç topu oyuncak kutusuna tek vuruşta sokuyor. Minik yıldız adayının transfer haberi uluslararası basında da geniş yer buldu. Baerke van der Meij'in transferi, dünyanın önde gelen spor kanallarından ESPN'in internet sitesinden, "VVV Venlo oyuncak kutusu sihirbazı için çıldırdı" başlığıyla duyuruldu.



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