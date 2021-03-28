Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok

Bu durumun, Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenlerin polise duyduğu güveni azalttığını söyleyen Westerbeke, "Hümeyra'nın ailesi, Türk toplumu ve bu mesajlardan incinen herkesten samimi olarak özür dilyorum" dedi.

Ek yaptırım yok

Emniyet Müdürü, öldürülen Hümeyra Ergincanlı'nın ailesini ziyaret ederek, özürünü şahsen iletmek istediğini belirtti. "Bir Türk daha eksildi" mesajını paylaşan polis memurlarının da, aileden bizzat özür dilemek istedikleri bildirildi.

Ancak, Hümeyra'nın koruma için başvurduğu karakolda görevli olan ve kendi aralarında yaptıkları ayrımcılık içeren WhatsApp yazışmaları medyaya yansıyan 5 polis memuru hakkında ek yaptırım uygulanmayacak.

Polislerin, ırkçı mesajlar nedeniyle kınama cezasına çarptırıldığını söyleyen Rotterdam Emniyet Müdürü, "sarı kart" anlamına gelen bu cezanın yeterli olduğunu öne sürdü.

Fred Westerbeke, 10 yıl yürülükte kalacak olan kınama cezasının, memurlar üzerinde bir baskı oluşturacağını savunarak, bu süreçte benzer bir suçun işlenmesi durumunda polislerin "kırmızı kart" göreceklerini ve görevden uzaklaştırılacağını söyledi.

Polisin bağlı olduğu Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutalib de, ayrımcılıktan suçlu bulunan polisler için kınamanın yeterli olduğunu savunarak, "herkes ikinci bir şansı hak eder" diyor.

Aile tepkili

Ergincanlı ailesi ise, polislere verilen ceza nedeniyle tepkili. Ailenin avukatı Richard Korver, Hümeyra'nın öldürülmesinin ardından, kendisini koruyamayan polislerin, "Bir Türk daha eksildi" ifadesini kullanmalarının, Ergincanlı ailesini derinden yaraladığını vurguladı.

Hollandalı avukat, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun öldürülmesinin ardından son derece ırkçı ve incitici açıklamalar yapan polis memurlarının "ikinci bir şansı hak ettikleri" yönündeki görüşleri anlaşılamaz bulduklarını dile getirdi.

Korver, Hümeyra'nın ailesinin, ırkçı görüşlere sahip polislerin görevden alınmasını istediğini belirtti.