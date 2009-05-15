Hollanda beklenenden fazla küçüldü

Hollanda ekonomisi, bu yılın ilk üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 küçüldü.



Merkez İstatistik Enstitüsü;nün (CBS) verilerine göre, ekonomide görülen bu küçülme, yüzde 3 dolayındaki beklentinin üzerinde gerçekleşti. Küçülme, geçen yılın son üç aylık dönemiyle karşılaştırıldığında ise yüzde 2,8 oldu. Enstitüye göre, Hollanda ekonomisinde görülen bu daralma, İkinci Dünya Savaşı;ndan bu yana ilk kez bu denli büyük oranda görüldü.



Daralmanın ana nedeni olarak dünya ticaretindeki azalmaya bağlı olarak Hollanda;nın dışsatımındaki düşme gösterildi. Verilere göre, bu yılın ilk üç aylık döneminde dış satımda yüzde 12, yatırımlarda yüzde 10 azalma görüldü.



İç tüketimde de, başta otomobil olmak üzere halkın harcamalarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalma gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde yalnızca hükümetin harcamalarında yüzde 2,8 artış oldu.



Ekonomi Bakanı Maria van der Hoeven, açıklanan rakamların paniğe yol açmasına gerek olmadığını, bu rakamların, hükümetin kısa bir süre önce aldığı yeni önlemlerden önceki verileri yansıttığını, dolayısıyla önümüzdeki dönemde iyileşmelerin görülmeye başlanacağını söyledi.



