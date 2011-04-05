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Dünya

HOLLANDA BAŞÖRTÜSÜNE NOKTAYI KOYDU LAHEY (A.A)

05 Nisan 2011 22:11

-HOLLANDA BAŞÖRTÜSÜNE NOKTAYI KOYDU LAHEY (A.A) - 05.04.2011 - Hollanda'da bir mahkeme, başörtüsü takılmasına karşı çıkan okulu haklı buldu. Haarlem Mahkemesi, Katolik inancına göre eğitim veren Volendam şehrindeki Don Bosco Koleji ile ilgili davada okul lehine karar verdi.  Fas kökenli 15 yaşındaki Imane Mahssan adlı öğrencinin açtığı davayı görüşen mahkeme, başörtüsü yasağının okulun Katolik karakterine uyduğunu, ayrıca söz konusu yasağın ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını bildirdi. Mahssan'ın avukatı ise mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Imane Mahssan'ın mahkemeden önce başvurduğu Eşit Muamele Komisyonu, "başörtüsüyle derslere girmeyi engellemenin dini ayrımcılık olacağı" yönünde tavsiyede bulunmuştu. Okul yönetimi, bağlayıcılığı bulunmayan komisyon kararından sonra da yasak uygulamasını sürdürmüştü. Katolik temellere dayalı eğitim veren okulda başörtülü tek bir öğrencinin bulunduğu belirtiliyor.

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