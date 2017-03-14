Hollanda Başkonsolosluğu önünde 'Kangallı' protesto!

İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde kangal cinsi köpekleriyle toplanan grup, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda hükümetini protesto etti. Grup eylemlerini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyadan da paylaştı.

Holanda'da yaşayan Türklerin, önemli bir çoğunluğunun Sivaslı olduğu biliniyor. Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkı olan 'Kangal' da, adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alıyor.

"Taksicilerden de konsolosluk önünde protesto"

Taksi Durakları Derneği de, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.



Beyoğlu Tünel Meydanı'nda saat 23.00'da toplanan taksiciler, sloganlar atarak Hollanda Başkonsolosluğuna yürüdü. Yaklaşık 30 kişilik grup adına İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri bir basın açıklaması yaptı.

"Hollandalı yolcu taşımayacağız"

Açıklamada, Hollanda tarafından Türk bakanlara ve gurbetçilere yapılan davranış ve tutumların son derece yanlış, anti demokratik olduğu vurgulandı. Öte yandan eyleme katılan bir taksi şoförü ise Hollanda hükumeti özür dileyene kadar Hollandalı yolcu taşımayacaklarını söyledi. Grup okunan basın açıklamasının ardından, slogan atarak dağıldı.