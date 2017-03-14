Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin yeni yaptırımları çok kötü değil

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin ülkelerine yönelik yeni yaptırım kararlarını 'tuhaf' olarak değerlendirerek eleştirdi.

Rutte bir Hollanda televizyonuna pazartesi akşamı yaptığı yaptırım değerlendirmesinde, "Bizim orada (Türkiye) çok büyük yatırım pozisyonumuz var. Ya bir numarayız ya da iki... Yatırımlar açısından buna (ekonomik) yönelik bir şey yapmamalarını anlıyorum" dedi.

'Hollanda'nın kızması için daha fazla neden varken Türkiye'nin yeni yaptırımlar açıklamasının tuhaf olduğunu' belirten Rutte, yeni yaptırımların 'çok kötü olmadığını' ekledi.

Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher da, "Türkiye'nin yaptırımları sembolik ve geçici. Uzun vadeli olması akıllıca değil. Olursa ilişkiler çok ciddi yara alır. Soğukkanlı olmalıyız" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda'nın Türk bakanların referandum toplantılarına izin vermemesine karşılık olarak bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Kurtulmuş, Hollandalı diplomatların resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelmesinin engelleneceğini söyledi ve "Hollanda yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin askıya alınması kararlaştırıldı" dedi.

Hükümet Sözcüsü, şu an izinli olarak Lahey'de bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin de Türkiye'ye dönüşüne izin verilmeyeceğini açıkladı.

Alınan kararlar kapsamında Hollanda'dan Türkiye'ye yapılacak diplomatik uçuşlara da yasak getirildi.

Bu arada Türk Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile yaşanan krizde Türkiye'yi eleştiren AB açıklamalarının 'basiretsiz olduğunu ve bir değer taşımadığını' belirtti.

Bakanlık AB'yi, temel hak ve özgürlükleri seçici olarak uygulamakla eleştirdi.

Hollanda, Cumartesi günü Türk seçmenlerle buluşmak üzere Rotterdam'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakan Kaya'nın inişlerine izin vermemişti. Kaya, iniş izninin iptal edilmesinin ardından karayoluyla Hollanda'ya geçmişti.

Rotterdam'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na gitmek isteyen Kaya'ya Hollanda polisi izin vermemiş ve "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilen Türk bakan, Almanya'ya sınır dışı edilmişti.

Hollanda, Türkiye'nin özür talebini kabul etmemiş ve yaşanan kriz nedeniyle Ankara'yı suçlamıştı.