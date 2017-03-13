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Hollanda Başbakanı: Türkiye'den tehdit geldiği sürece müzakere yapmayacağız

"Çavuşoğlu 'Uçuş izni vermezseniz yaptırımlarımız olur' deyince bu kararı aldık"

13 Mart 2017 19:25

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile yaşanan "ziyaret" kriziyle ilgili olarak açıklama yaptı. Rutte, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na 'Gelme' dedik, o ise diretti. Uçuş izni konusunda bir mesaj gönderdik, 'Uçuş izni vermezseniz yaptırımlarımız olur' dedi. Bunun üzerine bu kararı aldık. Türkiye hükümetinden tehditler geldiği sürece hiçbir zaman müzakere yapmayacağız" ifadesini kullandı.

​"Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in çarşamba günü yapılacak seçimleri kazanması konusunda büyük bir risk var" diyen Rutte, Hollandalılardan seçimde 'yanlış popülizm trendine' dur demelerini istedi.

"Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmeyi istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanan Rutte, Hollanda'daki Türklerin Hollanda vatandaşı olduğunu Türk vatandaşı olmadığını vurguladı. 

2 nota verilmişti

Türkiye bugün Hollanda'ya 2 nota verdi. İlk notada Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi. İkinci notada barışçıl göstericilere yapılan polis müdahalesinin orantısız olduğu belirtildi. Notada ayrıca, tazminat hakkının saklı tutulduğu belirtilerek, Türk bakanlar ve vatandaşlarına yönelik söz konusu ihlallerin araştırılması, ihlalleri gerçekleştirenler hakkında adli, idari ve cezai yaptırımlar uygulanması ve sonucunun Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi talep edildi.

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