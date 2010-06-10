Hollanda Başbakanı siyasetten çekildi

T24 - Hollanda'da dün yapılan erken genel seçimlerde partisi büyük oy kaybına uğrayan üçlü koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) lideri ve Başbakan Jan Peter Balkenende (54), seçim yenilgisinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu bildirerek, parti liderliğinden ve milletvekilliğinden çekildiğini açıkladı.



Balkenende, seçim sonuçlarının ortaya çıkmasını ardından yaptığı açıklamada, seçimlerde partisinin yenilgisinin siyasi sorumluluğunun kendisinde olduğunu belirtti. Seçmenin verdiği mesajın çok açık olduğunu ifade eden Balkenende, ''Bu sonuç seçmen tarafından atılmış büyük bir tokattır'' dedi. Balkenende, parti liderliğinin yanı sıra milletvekili olarak da parlamentoya dönmeyeceğini söyledi.



Balkenende, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine devam edeceğini bildirdi.



Dün yapılan erken genel seçimlerin geçici sonuçlara göre, Hristiyan Demokrat Partinin 41 olan üye sayısı 21'e geriledi ve parti tarihinde en düşük oyu aldı. Yıllardır ülke siyasetinde temel rol üstlenen CDA, bu sonuçla 22 üye çıkaran İslam ve yabancı karşıtı Özgürlük Partisinin de gerisinde kaldı.



Jan Peter Balkenende, lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti'nin koalisyon ortağı olması dolayısıyla 2002 yılından bu yana kurulan bütün koalisyon hükümetlerinde 8 yıl süreyle aralıksız başbakan olarak görev yaptı. 1998 yılında ilk kez milletvekili olarak parlamentoya giren Balkenende, 2001 yılında CDA'nın liderliğine seçilmişti ve o günden bu yapan partinin liderliğini yapıyordu.





