Hollanda Başbakanı Rutte yere döktüğü kahveyi kendisi temizledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mecliste yere döktüğü kahveyi kendisi temziledi. Meclisin temizlik görevlileri Başbakan'ın bu davranışına alkışlarla karşılık verdi.

Başbakan Rutte, Pazartesi öğleden sonra hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi lideri Alexander Pechtold ile birlilkte, Hollanda Meclisi'ndeki iktidar kulisine giderken, elindeki kahveyi yere döktü.

Hollanda Başbakanı, çevredeki görevlilere, "Bez gibi bir şey yok mu?" diye sordu. Rutte temizlikçilerin getirdiği temizlik fırçasıyla yerleri kendisi temizledi.

Başbakan, bir başka bezle de kahve sıçrayan masaları sildi.

Meclisin temizlik görevlileri, alkışlarla Rutte'ye destek verdi.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) kamerası, Rutte'nin temizlik yaptığı anı baştan sona görüntüledi.

NOS haberinde, "Diğer bütün Hollandalılar gibi, Başbakan Rutte de kendi döktüğünü kendisi temizledi" dedi.

NOS'un parlamento muhabiri Ireen Oostveen'e göre, Rutte kameraların ne zaman çalışıp, ne zaman çalışmadığını çok iyi biliyor ve bu durumu çok iyi değerlendiriyor.