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Dünya
BBC Türkçe

Hollanda Başbakanı Rutte'nin annesinin kaldığı huzurevinde Koronavirüs salgını

18 Nisan 2020 16:52

Yusuf Özkan
Lahey, Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin annesinin kaldığı, Lahey'deki bir yaşlı bakımevinde koronavirüs saptandı.

Bakımevi, 3 kişide enfeksiyon tespit edildiğini ve bunların karantinaya alınarak tedaviye alındığını açıkladı.

Açıklamaya göre, koronavirüs hastaları başka bir bölüme nakledilerek, diğer bakımevi sakinlerine de karantina uygulandı.

Hollanda medyasına göre, Başbakan Rutte'nin annesi, virüs saptanan 3 kişi arasınsa değil. Rutte, bu konudaki sorulara yanıt vermek istemedi.

Hollanda'daki yaşlı bakımevlerinin yaklaşık yarısında koronavirüs salgını görüldüğü açıklandı. Hollanda İstatistik Kurumu'na göre, ülkedeki yaşlı bakımevlerinde, son haftalarda normalin iki katı ölüm meydana geliyor.

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