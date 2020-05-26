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Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte annesini kaybetti; Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle son günlerinde yanına gitmedi

Hollanda'da bakımevleri Koronavirüs riski nedeniyle sıkı önlemler altında tutuluyor

26 Mayıs 2020 07:36

T24 Dış Haberler

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün annesini kaybetti. Başbakanlık Ofisi, Rutte'un yeni tip Koronavirüs nedeniyle bakımevlerine ziyarete ilişkin kısıtlamalar nedeniyle durumu ağırlaşan annesini son 2 haftadır ziyaret edemediğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Rutte'un 96 yaşındaki annesi Mieke Rutte-Dilling, dün hayatını kaybetti. Başbakan Sözcüsü, bir muhabirin, Rutte'un annesi hastayken Koronavirüs kısıtlamalarını uygulayıp uygulamadığı yönündeki sorusuna "Başbakan her türlü kurala uydu" yanıtını verdi. 

Rutte'un annesinin ölüm nedeninin Covid-19 olmadığı öte yandan kaldığı bakımevinde daha önce vaka görüldüğü belirtildi. 

Hollanda'da bakımevlerine tek kişilik ziyaret etmeye izin verildi. 

Ülkede toplam vaka sayısı 45 bin 445 olarak kaydedildi. 

 

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