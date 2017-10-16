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Dünya

Hollanda Başbakanı Kral ile görüşmeye bisikletle gitti

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Hollanda Başbakanı'nın Kraliyet Sarayı'na bisikletle gitmesi sosyal medyada büyük destek aldı

16 Ekim 2017 18:19

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Hollanda Başbakanı\'nın Kraliyet Sarayı\'na bisikletle gitmesi sosyal medyada büyük destek aldı.
Hollanda yönetiminde 2010 yılından beri yer alan Başbakan Mark Rutte\'nin Kraliyet Sarayı
önündeki kırmızı halıda bisikletini zincirlerken ve saraydan bisikletle çıkarken çekilen görüntüleri medyada ilgi odağı oldu.
17 milyonluk nüfuslu Hollanda\'da yayaşanlardan çok olduğu söylenen bisiklet sağlıklı ve çevre dostu taşıt olarak kullanılıyor.
Devlet memurları arasında popüler olan ve klişe haline gelmiş kurşun geçirmez arabalar yerine Rutte\'nin sık sık bisiklet kullanması, dünyanın en varlıklı ülkelerinden biri olan Hollanda\'da alçakgönüllü bir hayat stilini de sembolize ediyor. (Fotoğraflı)

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