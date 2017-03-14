Hollanda Başbakanı: Erdoğan'ın iddiası iğrenç bir tarihi çarpıtma

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" sözlerine "Erdoğan'ın Srebrenitsa iddiası iğrenç bir tarihi çarpıtma" diyerek yanıt verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'yı 1995'teki Srebrenitsa katliamında 8 bin Boşnak'ın ölümünden sorumlu tutmasına yanıt verdi.

RTL Z'ye röportaj veren Rutte "O (Erdoğan) gerilimi artırmayı sürdürüyor. Biz kendimizi o seviyeye alçaltmayacağız. Bu tamamen kabul edilemez" dedi.

Rutte, Hollanda'nın 8 bin Boşnak'ın Bosnalı Sırplar tarafından katledilmesinde rolü olduğuna ilişkin olarak yapılan suçlama karşısında da "Bu iğrenç bir tarihi çarpıtma' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha, Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız. Onların cibilliyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu, 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin, bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır."