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BBC Türkçe

Hollanda askerlerine yoga dersleri verilecek

Savunma Bakanlığı, dersler ile askerlerin rahatlamasını ve travmalar ile baş edebilmesini amaçlıyor. Bakanlık kararı ile bütün askeri birliklerdeki spor eğitmenlerine yoga dersleri verilmeye başlandı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

19 Ekim 2016 06:35

Hollanda, silahlı kuvvetler bünyesindeki personele askeri eğitimin yanı sıra yoga dersleri de verecek.

Savunma Bakanlığı, yoga dersleri ile kara, deniz ve hava kuvvetleri personelinin rahatlamasını ve travmalar ile baş edebilmesini amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askerlerin aşırı stres altında büyük sorumluluk gerektiren bir görev yaptığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca yoganın bu gibi zor koşullarla başa çıkabilmek için önemli bir araç olduğu kaydedildi.

Hollanda askerlerinin, özellikle yurtdışı görevlerde travmatik bir tecrübeyi kanıksamalarında yogadan faydalanılacak.

Hollanda Savunma Bakanlığı'nın kararı ile bütün askeri birliklerdeki spor eğitmenlerine yoga dersleri verilmeye başlandı.

Amsterdamlı yoga öğretmeni Johan Noorloos tarafından yetiştirilen spor eğitmenleri, bu bilgileri ordudaki askerlere aktaracak. Noorloos'a göre son yıllarda erkekler arasında da yogaya olan ilgi giderek artıyor.

Yoga, ruhun ve bedenin eğitilmesine dayalı Hindistan kökenli bir felsefe sistemi. Amacı da, bedene ve ruhsal yaşama egemen olmayı sağlamak.

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