Hollanda, Aile Bakanı Sayan'ı sınır dışı ediyor

Hollanda, uçakla iniş izni verilmemesi üzerine referandum kampanyası yapmak için dün akşam saatlerinde Almanya'dan karayoluyla Hollanda'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan'ı sınır dışı ediyor.

Rotterdam kenti girişinde polis tarafından durdurulan Bakan Fatma Betül Kaya Sayan, bir süre polisle tartıştı.

Ülkeyi derhal terk etmesi istenen Sayan, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna gitmekte ısrar etti.

Sayan, Başkonsolusluk binasında uzun süre devam eden görüşmeler sonunda, yerel saatle 01:00 sularında Hollanda polisinin verdiği eskort eşliğinde Almanya'ya geri gönderildi.

Bakan Sayan Hollanda'yı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kınadı.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez."

Hollanda hükümeti, referandum kampanyası için Rotterdam'a gelmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini geri çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdiği Hollanda'yı 'Nazi kalıntısı' olmakla suçlamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtı ise "Kızgın olmalarını anlıyorum ama bu açıklama sınırı fazlasıyla aşıyor" olmuştu.