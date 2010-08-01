Hollanda Afganistan'daki askerlerini çekti

T24 - Hollanda, dört yıldır bulunduğu Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirdi.

Hollanda'nın Afganistan'da 1950 askeri bulunuyordu ve ülkedeki en etkili yabancı kuvvetlerden biri olduğu düşünülüyordu.

Hollandalı komutan General Peter van Uhm, Hollanda'nın görev yaptığı Uruzgan vilayetinde güvenlik durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Ancak çekilmeden sonra da yapılması gereken çok şeyin olduğunu söyledi.

Hollanda, böylece, Uruzgan'ın kontrolünü ABD ve Avustralya birliklerine devretmiş oldu.

NATO yetkililerinin, Hollanda'nın Afganistan'dan çekilmesinin önemini azaltmaya çalıştıkları belirtiliyor.

NATO, Hollanda'nın Afganistan'daki askeri varlığını sürdürmesini istemiş, ancak bu talep Hollanda'da hararetli tartışmalara yol açmış ve Şubat ayında yapılan seçimlerde koalisyon hükümetinin iktidarı kaybetmesine neden olmuştu.

Bu durum, başta savaşa muhalefetin giderek tırmandığı Almanya olmak üzere Avrupa genelinde tedirginlik yaratmıştı.

Yürekten tebrik

Afganistan'da bulunan muhabirimiz, Hollanda'nın çekilmesinin kayıp sayısının arttığı ve Afganistan stratejisi hakkında yeni soru işaretlerinin doğduğu hassas bir döneme denk geldiğine dikkat çekiyor.

Taliban geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Hollanda'nın askerlerini geri çekme kararını "yürekten" tebrik etmiş ve diğer ülkelerin de aynısını yapmasını beklediklerini belirtmişti.

Afganistan'da ABD ve NATO komutası altında 145.000'in üzerinde yabancı asker bulunuyor.

Kanada, askerlerini gelecek yıl çekeceğini açıklamıştı.

İngiltere de muharip birliklerini 2015 yılında Afganistan'dan çekeceğini belirtmişti.

Hollanda'nın dört yıllık Afganistan misyonu boyunca 24 Hollanda askeri ölmüş, 140 asker yaralanmıştı.

Kabil'de protesto

Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaklaşık 700 kişi, yabancı birliklerin düzenledikleri saldırılarda sivillerin ölmesini protesto etti.

Afganistan'ın güneyindeki Sangin'de on gün önce 40'tan fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırının NATO birlikleri tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

Ayrıca birkaç gün önce, Wikileaks adlı internet sitesinde yabancı birliklerin saldırılarında ölen sivillerle ilgili ayrıntılar yayımlanmıştı.

Kabil'deki protesto gösterisinde, eylemciler NATO birliklerine sivilleri öldürmeye son vermeleri ya da Afganistan'dan çekilmeleri çağrısında bulundu.