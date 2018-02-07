Hollanda A Milli Futbol Takımı, teknik direktörünü seçti

Hollanda Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ın getirildiğini açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 1 Temmuz 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ı çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, 23 Ekim 2017'de görevinden ayrılmıştı.



Hollanda A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 2018 Dünya Kupası'na da katılamamış ve teknik direktör Dick Advocaat görevinden istifa etmişti.

(DHA)