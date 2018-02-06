Hollanda A Milli Futbol Takımı, Koeman'a emanet

İSTANBUL, (DHA)

Hollanda Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlük görevine Ronald Koeman\'ın getirildiğini açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 1 Temmuz 2022\'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton\'ı çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, 23 Ekim 2017\'de görevinden ayrılmıştı.

Hollanda A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nın ardından 2018 Dünya Kupası\'na da katılamamış ve teknik direktör Dick Advocaat görevinden istifa etmişti.