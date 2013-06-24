Hollanda 671 Türkiyeli aileden çocuklarını aldı

Hülya Karabağlı/ANKARA

Yunus’la ilgili tartışma bitmeden Hollanda’nın tartışılacak kararlara imza attığı ortaya çıktı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, obez yaptıkları gerekçesiyle bir Türk ailesinin çocuğunun elinden alındığını söyledi. Karara çok şaşırdığını anlatan Üstün, bu konudaki muhataplarına, "Memlekette başka çocuk kalmadı mı? Tek obez bu çocuk mu?" diye sorduğunu söyledi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, komisyon üyelerinden oluşan bir heyetle geçtiğimiz hafta Belçika ve Hollanda’da yaptıkları resmi ziyaretleri değerlendirdi. Üstün, cezaevi, koruyucu aile ve ırkçılık üçgeninde konunun muhatapları ile görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Hollanda’da yabancı ailelerin 18 bin çocuğu ellerinden alındı

Hollanda’da çok basit nedenlerden çocukların ailelerinden koparıldığını vurgulayan Üstün, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda olumlu arayışların içinde olduğuna dikkat çekti. "Alt mekanizmalar diyalogdan ve işbirliğinden yana. Onlar da çocukların akrabaları ve yakınları tarafından koruyucu aile olmasına sıcak bakıyorlar" dedi.

Üstün’ün verdiği bilgilere göre, ailesinden alınan yabancı çocuk sayısı 18 bin. Bunlardan 671’i Türkiye doğumlu ebeveynlerin çocuğu. Hollanda’nın en büyük kenti Rotterdam’da 41’i Türk, bin 390 yabancı çocuk ailesinden alınmış. Sivil toplum Kuruluşlarının tahminlerine göre, bine yakın Türk çocuğu ailesinden alınmış durumda.

Komisyon başkanına göre Hollanda, derslere odaklanmama ve esnemeyi de alınma kriteri sayıyor.

Mart ayında Hollanda'nın 9 yaşındaki Yunus'u birkaç aylıkken, Türkiyeli aileden alarak lezbiyen koruyucu aileye vermesi, Türkiye ve Hollanda arasında politik krize neden olmuştu.