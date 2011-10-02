Hollanda 40 bin beyin istiyor

T24 - Design Week için Türkiye’ye gelen Hollandalı Bakan, IT sektöründe 40 bin kişilik işgücüne ihtiyaç duyduklarını belirterek “Sadece Hindistan ve Türkiye’yi düşünüyoruz” dedi.



Hollanda, IT sektöründe ihtiyaç duyduğu en az 40 bin kişilik işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için dünyadan iki ülke seçti. Bunlardan biri Hindistan, diğeri Türkiye oldu. 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Design Week’e katılan ülkelerden biri olan Hollanda, Galata Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte tasarımcıları kadar ekonomik anlamdaki işbirlikleriyle de dikkat çekti.

İki ülkeden biri Türkiye



Hollanda’nın Brainport Bölgesi Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bakanı L.W.L Pauli’nin 10 tasarımcı, 15 işadamıyla katıldığı etkinlik sırasındaki görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamalar, Galata Köprüsü’nün Hollanda ile Türkiye arasında iş bağlantılarına da sahne olduğunu ortaya koydu.



Bakan, IT sektöründe ihtiyaç duydukları en az 40 bin kişilik iş gücünü Hindistan ile birlikte Türkiye’den karşılamayı düşündüklerini belirterek, “Hollanda nüfusu oldukça yaşlı. Bizim genç ve eğitimli işgücüne ihtiyacımız var. Hedefimiz tüm dünyada sadece Türkiye ve Hindistan” dedi.



Pauli, beraberindeki 15 işadamının Hollanda’ya önemli iş bağlantılarıyla döneceğini de vurguladı. Kurulmuş iş bağlantılarından biri olarak Avrupa’nın bir numaralı çevre sistemleri üreticisi firmalarından biri olan Techno Trading International’ın Albayrak Şirketler Grubu ile işbirliğini gösteren Pauli, iki firmanınn gelecekte Türkiye’de birlikte üretim yapabileceğini kaydetti.



Bakan Pauli, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ve İş Bankası ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

‘Dünyanın akıllı kalbi’nin bakanı



L.W.L Pauli’nin bakanlığını yaptığı bölge olan Brainport, Hollanda açısından ileri teknolojide stratejik bir bölge. İleri teknolojide konumunu, kendine bağlı şehirlerden biri olan Eindhowen’in New York’ta 400 dünya şehrinin katıldığı uluslararası yarışmada 1’inci olmasıyla tescil eden bölgede uzmanlaşılan alanlar ileri teknoloji, tarım bilimi, tarım bilimi, sürdürülebilir enerji, otomotiv ve tasarımdan oluşuyor.

Üretimin % 35’i Brainport'ta



Dünya cep telefonlarında kullanılan chiplerin yüzde 80’ini üreten ASML’nin de bölgede bulunduğuna dikkat çeken Pauli, buranın Hollanda ekonomisi açısından ulaştığı boyutu ise şu rakamlarla ortaya koydu:

- Hollanda’da üretimin yüzde 35’lik kısmını Brainport sağlıyor.

- Yabancı yatırımların yüzde 40’ı bölgede yer alıyor.

- Hollanda’da alınmış patenlerin yüzde 50’si bölgeye ait.