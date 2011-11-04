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Ekonomi

Hollanda: "Avro, Yunanistan'dan daha önemli" LAHEY (A.A)

04 Kasım 2011 18:45

-Hollanda: "Avro, Yunanistan'dan daha önemli" LAHEY (A.A) - 04.11.2011 - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avro'nun Yunanistan'dan daha önemli olduğunu belirtti. Rutte, düzenlediği basın toplantısında, Avro'nun, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ne üyeliğinden daha önemli olduğunu ifade etti ancak bu ülkenin temerrüte düşmemesi ve ortak parayı korumasının da önemli olduğunu vurguladı. ''Avro Bölgesi'nin çıkarı için Yunanistan'ın temerrütten kaçınmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz'' diyen Rutte, fakat sonuçta Avro'nun, Yunanistan'dan ya da bölgeye üyeliğinden daha önemli olduğuna dikkati çekti. Rutte, Yunanistan'ın 27 Ekim kararlarını tümüyle ve hızla uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

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