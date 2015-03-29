Milli Takım uzatmalarda yıkıldı: 1-1

Hollanda ve Türkiye, EURO 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında karşı karşıya geldi.

37. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gole, karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sneijder'ın attığı golle karşılık veren Hollanda skoru 1-1 yaptı ve maç da bu sonuçla sona erdi.

İki takımın 11'leri

TÜRKİYE: Volkan Babacan - Gökhan, Serdar Aziz, Hakan Balta, Caner - Ozan, Mehmet Topal - Selçuk, Gökhan Töre, Volkan Şen - Burak Yılmaz

HOLLANDA: Cillessen, Wiel, Vrij, Martins Indi, Blind, Clasie, Nigel de Jong, Sneijder, Narsingh, Huntelaar, Afellay

Karşılaşmanın önemli dakikaları

6. dakikada Blind'in pasıyla soldan ceza alanına giren Depay'ın sert şutunda kaleci Volkan'ın kurtardığı topu savunma kornere gönderdi.

7. dakikada sağdan Sneijder'in kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Wijnaldum'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada soldan Caner'in ortasında penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda kaleye sırtı dönük bir şekilde topu kontrol eden Burak'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde Martins Indi'ye çarptı. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18. dakikada Burak'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ozan'ın uzaktan sert şutunda top yandan auta gitti.

23. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza alanı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Depay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

33. dakikada Selçuk'un sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Topal'ın şutunu kaleci Cillessen kurtardı.

37. dakikada Türkiye öne geçti. Gökhan Töre'nin sağdan ortasında De Vrij'in kafasından seken topu ceza alanı içinde sol tarafta Volkan Şen kontrol etti. Volkan topu yanındaki Burak'a bıraktı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda Indi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

42. dakikada Sneijder'in soldan kullandığı serbest vuruşta kale önünde De Vrij'in dokunduğu topu kaleci Volkan kurtardı. Pozisyonun devamında hakem ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada ceza alanı ön çizgisinin sol tarafında topla buluşan Volkan'ın rakiplerini ekarte ederek yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

54. dakikada Sneijder'in soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Huntelaar'ın kafa vuruşunnda meşin yuvarlağı kaleci Volkan uzaklaştırdı, dönen topa vuran Narsingh'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada Depay’ın ceza alanı dışında sert şutunda top kaleci Volkan'da kaldı.

60. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Afellay'in sert şutunda topu kaleci Volkan zorlukla üstten kornere çeldi.

71. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sneijder'in sert vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

73. dakikada ceza alanı içine yapılan ortada Dost'un kafa pasıyla topla buluşan Huntelaar'ın vuruşu üstten auta çıktı

76. dakikada Gökhan Töre'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.

79. dakikada Narsingh'in soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Willems müsait pozisyonda topu auta attı.

87. dakikada ceza alanı dışında Sneijder'in sert şutunda topu kaleci Volkan yumrukla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Sneijder'in sert vuruşunda Huntelaar'a çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Fatih Terim kadroyu değiştirdi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Hollanda ile yaptıkları maça bir önceki karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Grupta Kazakistan ile yapılan son maçın 11'inde sahaya çıkan oyunculardan Olcay Şahan ve Umut Bulut yedek kalırken, kart cezalısı Arda Turan ve aday kadroya çağrılmayan Semih Kaya, Hollanda'ya karşı milli takımda yer almadılar.

Terim bu futbolcuların yerine 11'de Gökhan Gönül, Hakan Balta, Mehmet Topal ve Gökhan Töre'ye yer verdi.

Hollanda ve Lüksemburg maçlarının aday kadrosuna alınan futbolculardan Alper Potuk ve Mahmut Tekdemir, sahaya çıkan 23 futbolcu arasında bulunmadı.

Guus Hiddink ve Fatih Terim maç öncesi bir araya gelerek tokalaştılar.

Türkiye'de Gökhan Gönül, Hollanda'da Sneijder kaptan

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, ay-yıldızlı takımın Hollanda'ya karşı oynadığı maçta sahaya kaptan olarak çıktı.

Fatih Terim, 30 yaşındaki milli futbolcuya önemli maçta kaptan olarak görev verdi.