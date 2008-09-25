Holiganlığın bu kadarı...



Bank Asya 1. Lig takımı Adanaspor'un, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Emrah Bedir'in bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi. Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, üzerinde mavi-lacivert forma bulunan bir grup taraftar, futbolcu arkadaşları Emre Hızarcı ve Tayfun Onat ile aynı otomobilde bulunan Emrah Bedir'e saldırdı. Saldırganlar, Emrah Bedir'in arabasına da zarar verdiler.



Emrah Bedir, güpegündüz saldırıya uğradıklarını ve yapılanları kınadığını söyledi. Kendisine saldıranların üzerinde mavi-lacivert forma olduğunu söyleyen Emrah, "Ben 3 yıl Adana Demirspor forması giydim. Profesyonel bir futbolcuyum. Ekmek parası kazanıyorum. Aileme bakıyorum. Sezon başı Adana Demirspor'a bonservis kazandırarak Adanaspor'a transfer oldum. Bu yapılanları hak etmiyorum. Transfer olduğum günden bu yana telefonla ve mail yoluyla şahsıma küfür ediliyor. Turuncu Beyazlı takıma gelmesem beni başka bir kulübe satacaklardı" dedi.



Olayları Adana Demirspor camiasına mal etmediğini ve mavi lacivertli camianın da bu olanları kınayacağını düşündüğünü belirten Emrah, "Kendini bilmez birkaç taraftarın gerçekleştirdiği bu olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum. Türkiye'de bu olayın birçok örnekleri var. Bugün Rüştü Beşiktaş'ta Emre Belözoğlu'da Fenerbahçe'de oynuyor. Futbolcunun takımı olmaz. Adanaspor'u seviyorum ve burada da mutluyum" diye konuştu.



