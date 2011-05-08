-HOLİGANLAR HAKİM KARŞISINDA BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen yeşil-beyazlı taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından gözaltına alınan 19 zanlı, sorgulamalarının ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.