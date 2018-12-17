HOLDİNG BİNASINA BOMBA KOYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI (1)

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Üsküdar, Kısıklı\'da bulunan bir holding binasının duvarına zaman ayarlı bombayı koyduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kısıklı\'da bulunan holding binasının duvarına 12 Aralık\'ta bir pet şişe içerisinde bulunan zaman ayarlı bombayı bağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dün gece Ataşehir\'de bulunan bir eve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü MLKP ile bağlantılı, 27 yaşındaki Birgül M. ve bir şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst araması ve kaldıkları evde yapılan aramalarda el bombası, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-olaya ilişkin arşiv görüntüler