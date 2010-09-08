-HOLDER: APTALCA VE TEHLİKELİ BİR PROJE WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - ABD Adalet Bakanı Eric Holder'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde ülkede bir evanjelist grubun Kur'an-ı Kerim yakma planını ''aptalca ve tehlikeli'' diye nitelediği bildirildi. ABD'deki Müslüman toplumunun temsilcilerinden Farhana Khera, Adalet Bakanlığı'nda dini liderlerin katılımıyla düzenlenen bir toplantının çıkışında yaptığı açıklamada, ''Bakan Holder, Florida eyaletinin Gainesville kentinde 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayan rahip Terry Jones'un projesinin aptalca ve tehlikeli olduğunu söyledi'' dedi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, Florida'daki bir kilisede 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'in yakmaya yönelik düşünceyi kınamış, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Florida kentindeki bir kilisenin 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'i yakmaya yönelik planını "Amerikan karşıtı, saygısız, hoşgörüsüz ve ayrılıkçı" bir davranış olarak nitelendirilerek, bu eylemin gerçekleştirilmemesi gerektiğini söylemişti.