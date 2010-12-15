-HOLBROOKE'UN YERİNE FRANK RUGGİERO ATANACAK WASHİNGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, önceki gün hayatını kaybeden Amerikalı diplomat Richard Holbrooke'un yürüttüğü Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi görevine Frank Ruggiero'nun atanacağını bildirdi. Crowley basına yaptığı açıklamada, Holbrooke'un yardımcılarından biri olan Ruggiero'nun ABD'nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi görevine vekaleten atanacağını ve bu görevde sürekli kalma olasılığının bulunduğunu belirtti.