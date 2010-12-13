-HOLBROOKE'UN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR WASHINGTON (A.A) - 13.12.2010 - Aort damarındaki yırtık nedeniyle dün ameliyat olan ABD'nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'un sağlık durumunun, bugün yapılan ikinci cerrahi müdahaleye rağmen ciddiyetini koruduğu bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, George Washington Üniversitesi Hastanesi'nde yatan 69 yaşındaki Holbrooke'a, dünkü ameliyatının ardından, bugün de kan dolaşımını artırmak için ikinci kez cerrahi müdahale uygulandı, ancak deneyimli diplomatın sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin, Holbrooke'un eşi Kati Marton'ı telefonla aradığı, Karzai ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da konuştuğu belirtildi. Crowley, ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarının da deneyimli diplomatın yanında olduğunu kaydederek, "Holbrooke'un ailesi, dostlarından, çalışma arkadaşlarından ve dünya genelindeki liderlerden gelen destek yağmuru ve dualar için minnettar" ifadesini kullandı. Holbrooke, önceki gece Dışişleri Bakanlığında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanmasının ardından George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve 20 saatten uzun süren bir ameliyat geçirmişti.