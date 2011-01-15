-HOLBROOKE WASHİNGTON'DA ANILDI WASHINGTON (A.A) - 15.01.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da geçen ay geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hayatını kaybeden Amerikalı deneyimli diplomat Richard Holbrooke için anma töreni düzenlendi. Washington'daki Kennedy Center'de düzenlenen tören, gerek Amerikan yönetimi gerekse yabancı ülkelerden üst düzey bir katılıma sahne oldu. Aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, eski ABD Başkanlarından Bill Clinton, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da aralarında olduğu binin üzerinde davetli, Holbrooke'u anmak için Kennedy Center'ı doldurdu. Obama, törende yaptığı konuşmada, ''Holbrooke'in görev yaptığı yerlerin ve yaptığı işlerin, Amerikan dış politikasının kronolojisi olarak okunabileceğini'' belirterek, ''Holbrooke birçok açıdan, bir nesil Amerikan diplomatlarının rehber ışığıydı'' dedi. Holbrooke'in ABD'nin sahip olduğu gücü tüm yönleriyle kavrayan ve yaşamının son nefesine kadar ülkesine hizmet için çalışan "olağanüstü bir diplomat" olduğunu ifade eden Obama, deneyimli diplomatın, yaptığı çalışmalarla bir ''farklılık yarattığını'' ve onun bu çalışmalarının günümüzde de devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Obama törende ayrıca, Amerikan diplomasisini onurlandıran kişilere yönelik yıllık olarak verilecek olan ''Richard Holbrooke Diplomasi Ödülü''nün duyurusunu yaptı.