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Dünya

HOLBROOKE: PAKİSTANLILAR FAZLASINI YAPMALI WASHİNGTON (A.A)

20 Eylül 2010 22:17

-HOLBROOKE: PAKİSTANLILAR FAZLASINI YAPMALI WASHİNGTON (A.A) - 20.09.2010 - ABD'nin Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke, uluslararası toplumun mali yardımının Pakistan'ın yeniden inşasının maliyetini karşılamak için yetmeyeceğini, Pakistanlıların da ''daha fazlasını'' yapmaları gerektiğini belirtti. Holbrooke, telefonla düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun, yeniden yapılanmanın maliyetinin tümünü karşılayamayacağını belirterek, bu maliyetin on milyarlarca doları bulacağını söyledi.  Pakistanlıların daha fazlasını yapmaları gerektiğini bildiklerini kaydeden Holbrooke, uluslararası yardımın da devam edeceğini belirtti. Holbrooke, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 14-15 Ekimde Brüksel'de düzenlenecek Pakistan'a yardım toplantısına katılacağını kaydetti. BM, yaklaşık 21 milyon kişinin sel felaketinden etkilendiği Pakistan'a yardım için üye ülkelerden 2 milyar dolarlık yardım istemişti.

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