Hokus pokus: Kredi faizleri indi, konut fiyatları arttı, aynı hesaba geldi!

Rekor! İktidara yakın medya, Haziran ayında konut satışlarında yaşanan yüzde 209’luk artışı böyle duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter’da konut verisiyle ilgili şöyle dedi:

Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Albayrak’ın dediği doğru, kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 0.64-0.74’e çekince, bu “fırsatı” kaçırmak istemeyen vatandaş (daha doğrusu konut alacak kadar birikimi olanlar) inşaat şirketlerinin kapısında kuyruğa girdi.

Bu işten devletin kârlı çıktığı kesin, peki iddia edildiği gibi vatandaş da kârlı çıktı mı? Gelin hesabı birlikte inceleyelim.

Hesabı eski bankacı, üniversite arkadaşım Erol Taşdelen yapmış: Ne zamandır konut almak istiyorsunuz ve cebinizde peşin 250 bin TL var, diyelim. Gözünüze kestirdiğiniz evin fiyatı Nisan’da 500 bin liraydı. O ay konut kredisinin ortalama faizi yüzde 0.91’di. Nisan'da eğer 10 yıl vadeli 250 bin lira kredi alsaydınız, bankaya faiz dahil 411 bin 892 TL ödeyecektiniz. Ve aldığınız ev size toplam 661 bin 892 liraya gelecekti.

“Faiz çok yüksek” diye, o gün evi almadınız. (Belki de AKP’deki arkadaşınızdan, kamu bankalarının yakında faizleri indireceğini duydunuz.)

Haziran’da faizler gerçekten de indi. Ama o da ne? Uyanık mal sahibi, “Faizler indikten sonra evi gezmek isteyen alıcı sayısında artış oldu” diye 50 bin lira zam yapmasın mı! Evin fiyatı 550 bin liraya çıktı. Artık 250 bin değil 300 bin lira konut kredisi kulanmak zorundasınız. Yani bankaya faiziyle toplam 430 bin 715 TL geri ödeyeceksiniz. Peşinatı da ekleyelim, ev için cebinizden 680 bin 715 TL çıkmış olacak…

Ağırdan aldınız ve Temmuz ayı geldi. Uyanık mal sahibi, “Telefonlarım susmak bilmiyor” diye bir 50 bin lira daha zam yapmasın mı! “Vay şerefsiz” dediniz içinizden, evin fiyatı çıktı mı 600 bin liraya? Artık 350 bin lira konut kredisi kullanmak zorundasınız. Evin size toplam maliyeti (Peşinat+kredi) 752 bin 501 TL’ye gelecek.

Bu işten kim kârlı çıktı? Ev sahiplerinin, inşaatçıların kârlı çıktığı kesin. Ekonomi biraz olsun canlandığı için iktidar partisi de kârlı çıkmış olmalı. Peki vatandaş?

Vatandaş keşke feşke faizler inmeden, Nisan’da o evi alsaydı!

Ev almaya karar vermeden önce yukarıdaki hikâyeyi lütfen tekrar inceleyin: