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Spor

HOKEY MİLLİ TAKIMI'NIN BÜYÜK BAŞARISI  ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2011 20:38

-HOKEY MİLLİ TAKIMI'NIN BÜYÜK BAŞARISI  ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Avrupa Büyük Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nın final maçında Yunanistan'ı 2-1 yenen Türk Milli Takımı şampiyon oldu. Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2011 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Büyük Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası, 2-7 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı.  Şampiyonada sırasıyla Gürcistan'ı 10-0, Bulgaristan'ı 2-1, Güney Kıbrıs'ı 7-0 mağlup eden Türk Milli Takımı, finalde karşılaştığı ev sahibi Yunanistan'ı da 2-1  yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaştı.  Atina'daki 2004 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapan Hokey Stadı'ndaki final maçının ardından milli sporculara ödülleri verildi.

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