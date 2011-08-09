-HOKEY MİLLİ TAKIMI'NIN BÜYÜK BAŞARISI ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Avrupa Büyük Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası'nın final maçında Yunanistan'ı 2-1 yenen Türk Milli Takımı şampiyon oldu. Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2011 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Büyük Erkekler Açık Alan Hokey Şampiyonası, 2-7 Ağustos tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı. Şampiyonada sırasıyla Gürcistan'ı 10-0, Bulgaristan'ı 2-1, Güney Kıbrıs'ı 7-0 mağlup eden Türk Milli Takımı, finalde karşılaştığı ev sahibi Yunanistan'ı da 2-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaştı. Atina'daki 2004 olimpiyatlarına da ev sahipliği yapan Hokey Stadı'ndaki final maçının ardından milli sporculara ödülleri verildi.