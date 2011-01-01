-HOFFENHEİM, RANGNCİK İLE YOLLARINI AYIRDI KÖLN (A.A) - 01.01.2011 - Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ın, teknik direktör Ralf Rangnick ile yollarını ayırdığı bildirildi. Bild gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde teknik direktör Rangnick'in 2012 yılına kadar olan sözleşmesini kulüp başkanı Dietmar Hopp ile anlaşarak karşılıklı feshettiği belirtildi. Gazete, tecrübeli teknik adamla Başkan Hopp arasında geçen yıldan bu yana fikir ayrılığı olduğunu belirterek Rangnick'in takıma takviye istemesi ve Hoffenheim'lı oyuncu Luiz Gustavo'nun satılmasına karşı çıkmasına rağmen Hopp'un bunların aksine hareket etmesinin fikir ayrılığını daha da arttırdığını savundu. Yazılım şirketi sahibi zengin iş adamı Dietmar Hopp'un başkan olduktan sonra takımın başına 4 yıl önce Rangnick'i getirdiği hatırlatılan haberde Alman teknik adamın köy takımı olarak kurulan Hoffenheim'ı iki yıl içerisinde üçüncü ligden Bundesliga'ya çıkardığı vurgulandı.