T24 LogoT24 Logo
Spor

HOFFENHEİM, RANGNCİK İLE YOLLARINI AYIRDI KÖLN (A.A)

01 Ocak 2011 23:24

-HOFFENHEİM, RANGNCİK İLE YOLLARINI AYIRDI KÖLN (A.A) - 01.01.2011 - Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim'ın, teknik direktör Ralf Rangnick ile yollarını ayırdığı bildirildi. Bild gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde teknik direktör Rangnick'in 2012 yılına kadar olan sözleşmesini kulüp başkanı Dietmar Hopp ile anlaşarak karşılıklı feshettiği belirtildi. Gazete, tecrübeli teknik adamla Başkan Hopp arasında geçen yıldan bu yana fikir ayrılığı olduğunu belirterek Rangnick'in takıma takviye istemesi ve Hoffenheim'lı oyuncu Luiz Gustavo'nun satılmasına karşı çıkmasına rağmen Hopp'un bunların aksine hareket etmesinin fikir ayrılığını daha da arttırdığını savundu. Yazılım şirketi sahibi zengin iş adamı Dietmar Hopp'un başkan olduktan sonra takımın başına 4 yıl önce Rangnick'i getirdiği hatırlatılan haberde Alman teknik adamın köy takımı olarak kurulan Hoffenheim'ı iki yıl içerisinde üçüncü ligden Bundesliga'ya çıkardığı vurgulandı.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24