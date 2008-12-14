Hoffenheim lider bitiriyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) TSG 1899 Hoffenheim, sahasında FC Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmada takım kaptanı Selim Teber'in attığı beraberlik golüyle 1 puan alarak, toplam 35 puanla sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamayı garantiledi.



TSG 1899 Hoffenheim-FC Schalke 04 karşılaşmasının 40. dakikasında eski Alman milli takım oyuncusu Gerald Asamoah Schalke'yi 1-0 öne geçiren golü attı. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. 49. dakikada Hoffenheim'ın takım kaptanı Selim Teber, maçta sakatlanan Chinedu Obasi'nin yerine karşılaşmaya girdi. 57. dakikada Schlakeli oyuncu Jones'in ikinci kez yaptığı bir faul nedeniyle sarı ve ardından da kırmızı kart görmesinin ardından Schalke sahada 10 kişi kaldı. 72. dakikada Selim, bir faul atışında topu doğrudan kaleye göndererek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. 80. dakikada Orlando Engelaar'ın ilk önce sarı ve arkasından da kırmızı kart görerek, oyun dışında kalması sonrasında FC Schalke 04 karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Karşılaşma 1-1 beraberesonuçlandı.



Bu skorla bir puan alan TSG 1899 Hofeenheim, dün deplasmanda VfB Stuttgart ile 2-2 berabere kalan ve toplam 35 puanı bulunan Bayern Münih'i 4 gol averajla geride bırakarak, yeniden liderliğe yükseldi ve sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı.

