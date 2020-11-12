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Spor

Hoffenheim'da tüm takım karantinaya alındı

12 Kasım 2020 00:30

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da 3 kişinin daha yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmasının ardından tüm takım karantinaya alındı.

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