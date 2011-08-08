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HOF, ÇEVİK İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 22:58

-HOF, ÇEVİK İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - ABD'nin Suriye ve bölge uzmanı diplomatı Fred Hof'un, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile biraraya geldiği bildirildi.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hof, bölge turu kapsamında geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve bölge konularından sorumlu Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik ile gelişmelerle ilgili istişarelerde bulundu. Hof'un temaslarının, daha önce planlanmış programı çerçevesinde gerçekleştiği ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye ziyareti ile ilgili olmadığı kaydedildi.

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