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Dünya
Deutsche Welle

Hoeneß davasında beklenmedik gelişme

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeneß, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci gününde de şaşırttı.

11 Mart 2014 20:36


Bayern Münih Başkanı Uli Hoeneß'in vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada dinlenen vergi memuru Gabriele H, Hoeneß'in vergi kaçırdığına ilişkin itirafının ardından belgeleri maliyeye hemen sunmadığını ve bunun için kendisine tanınan mühletin geçirildiğini söyledi.

Gabriele H, Hoeneß'in verdiği son belgelerin incelenmesinden sonra kaçırdığı verginin en az 23,75 milyon euro olduğunu belirtti.

Yeni gelişmeler davayı uzatacak

Öte yandan, Hoeneß hakkındaki davada kararın, öngörüldüğü gibi perşembe günü çıkmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Mahkeme Sözcüsü Andrea Tietz, karar için daha fazla duruşmanın gerekli olabileceğini ifade etti.

İddianamede, 7 ayrı olayda vergi kaçırmakla suçlanan Hoeneß'in toplam 3,5 milyon euro vergi kaçırdığı, 33 milyon euroluk geliri beyan etmediği ve mali işlemlerden zarar ettiğini beyan ederek 5,5 milyon euro menfaat sağladığı öne sürülüyor. Hoeneß, Münih Eyalet Mahkemesi'nde dün başlayan davada iddianamedeki 3,5 milyon rakamından 15 milyon euro daha fazla vergi kaçırdığını itiraf etmişti.

İsviçre bankalarına yatırdığı milyonlarca euroyu beyan etmeyen Hoeneß, geçen yıl ocak ayında ceza indiriminden yararlanabilmek umuduyla kendisi hakkında maliyeye ihbarda bulunmuştu.

Siyasiler Hoeneß'in istifasını istiyor

"Uli Hoeneß, başkalarına örnek olan sporcu anlayışına büyük zarar verdi" diyen Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Hoeneß'i Bayern Münih'teki resmi görevlerinden ivedilikle geri çekilmeye çağırdı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) maliye uzmanı Joachim Poß, "Hoeneß savunduğu gibi ahlak sahibi bir kişi olsaydı istifa etmesi gerekirdi" dedi.

'Samimiyse görevinden ayrılır'

SPD Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, "Vergi kaçakçılığının boyutları karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Hoeneß olayı vergi kaçakçılığı ve vergi cennetleriyle mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger Hoeneß'i Bayern Münih'teki görevinden derhal ayrılmaya davet etti. Riexinger, "Eğer samimiyse, görevinden ayrılır" dedi.

Hür Demokrat Parti (FDP) yöneticilerinden, hukukçu Wolfgang Kubicki, Hoeneß'in cezai indirimden yararlanacağını sanmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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