T24 LogoT24 Logo
Spor

'Hocamız Scolari de olabilir'

Nurullah Sağlam ile yollarını ayıran Gaziantepspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

11 Mart 2009 02:00


Gaziantepspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve İngiltere’nin Chelsea takımından ayrılan Luiz Felipe Scolari ile de anlaşabileceklerini söyledi.


Nurullah Sağlam ile yollarını ayıran Gaziantepspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Gaziantepspor Yönetim Kurulu'nun teknik direktör ile anlaşma konusunda yetki verdiği İbrahim Kızıl'ın İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğü, yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmeler yaptığı bildirildi.

Kulüp basın sözcüsü Mehmet Kızıl, bu konuda biraz sabırlı olunmasını isteyerek, ''Gaziantepspor'un adına yakışacak, bu yükü taşıyabilecek, iddialı, hırslı, kaliteli bir teknik adamın peşindeyiz. Başkanımız çalışmalarını büyük titizlik içinde sürdürüyor. Yeni hocamızın Konyaspor maçını tribünde izlemesini planlıyoruz. Bu isim belki de süper bir isim olacak. Mesela İngiltere'nin Chelsea takımından bir süre önce ayrılan Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari de olabilir'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24