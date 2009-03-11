'Hocamız Scolari de olabilir'



Gaziantepspor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Kızıl, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ve İngiltere’nin Chelsea takımından ayrılan Luiz Felipe Scolari ile de anlaşabileceklerini söyledi.





Nurullah Sağlam ile yollarını ayıran Gaziantepspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.



Gaziantepspor Yönetim Kurulu'nun teknik direktör ile anlaşma konusunda yetki verdiği İbrahim Kızıl'ın İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğü, yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşmeler yaptığı bildirildi.



Kulüp basın sözcüsü Mehmet Kızıl, bu konuda biraz sabırlı olunmasını isteyerek, ''Gaziantepspor'un adına yakışacak, bu yükü taşıyabilecek, iddialı, hırslı, kaliteli bir teknik adamın peşindeyiz. Başkanımız çalışmalarını büyük titizlik içinde sürdürüyor. Yeni hocamızın Konyaspor maçını tribünde izlemesini planlıyoruz. Bu isim belki de süper bir isim olacak. Mesela İngiltere'nin Chelsea takımından bir süre önce ayrılan Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari de olabilir'' dedi.