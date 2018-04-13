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"Hocam siz hırsız mısınız?"

"Mesela, hakkı olmamasına rağmen, makam aracında çakar olan onlarca rektör dolaşıyor İstanbul trafiğinde"

13 Nisan 2018 14:36

Milliyet yazarı Özay Şendir, çakarlı araçların trafikte geçiş üstünlüğünün kaldırılmasına ilişkin olarak "Bir üniversite rektörüne gidip, “Hocam siz hırsız mısınız?” diye sorsam, büyük ihtimalle mahkemelik oluruz. Peki çalınabilen şey sadece para, eşya altın ve pırlanta gibi takılar mıdır? Mesela, hakkı olmamasına rağmen, makam aracında çakar olan onlarca rektör dolaşıyor İstanbul trafiğinde" dedi.

Şendir, "Peki sahip olmadığı trafik geçiş üstünlüğünü kullanan rektör, benim zamanı mı ve hakkımı çalmış olmuyor mu? Oluyor ve o zaman da bana “Hocam siz hırsız mısınız?” diye sorma hakkı doğuyor" ifadesini kullandı. 

Şendir, "Bilmem ne odası başkanı ya da bilmem neresinin belediye başkan yardımcısının taktığı çakar, beni rektörlerin makam araçlarındaki çakarlar kadar üzmüyor. Çünkü, üniversite, bilim insanı, örnek olma sorumluluğuyla nüfuz ticareti, aynı cümleye yakışmıyor" diye yazdı. 

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