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"Hocam" demişti, hastanede ziyaret etmişti; Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'na tepkili

Mısıroğlu, Mehmet Akif Ersoy'a "Serserinin teki" demişti

07 Mart 2018 15:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Hocam' diye selamladığı, hastanede ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu'nu İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'la ilgili sözlerine isim vermeden eleştirdi. 

Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşakanı Mustafa Kemal Atatürk ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tanınan Mısıroğlu, "Ersoy'un İstiklal Marşı'na 'Korkma' ifadesiyle başlamasına ''80 sene sonra Yunan'ı hâlâ Sakarya'da mı vehmediyorsun da 'Korkma' diye başlatıyorsun. ‘Niye korkacağım lan, dünya benden korksun' desene. Mehmet Akif serserinin teki'' gibi açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan bu sözlere isim vermeden, AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla yanıt verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Peygamber efendimizin Hicret sırasında kaldığı mağarada biliyorsunuz Hz. Ebubekir'i teskin etmek için ve yüce kitabımızda da zikredilen ‘Korkma, Allah bizimle beraberdir' ayeti var ya, işte bu lafzın ‘Korkma' kısmının İstiklal Marşımızın başına yerleştirilmiş olmasının sebebi de budur. Birileri burada farklı yerlere çekip bunu beşer planındaki 'korkmak-korkmamak' gibi anlayıp da o 'korkmak'tan almasın. Bu orada geçmiştir, Akif merhum onu o anlayışla oraya yerleştirmiştir. Onunla İstiklal Marşımızı oluşturmuştur."

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