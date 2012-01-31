-Hocalı katliamını soykırım niteliğinde tanıdı İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - 51 ülkenin parlamento temsilcileri, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun (İİT-GF) teklifiyle Endonezya'da İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İİT-PB) toplantısında Hocalı katliamını ''soykırım niteliğinde'' ibaresini kullanarak tanıma kararı aldı. İİT-PB’nın Endonezya’nın Palembang kentinde düzenlenen 7'nci toplantısında 51 İİT üyesi ülke, Hocalı katliamının ''soykırım niteliğinde'' olduğunu söyleyen bir cümleyi “Ermenistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karşı saldırısı”yla ilgili geleneksel kararına ilave etti. Kararın aldığı son şekilde, 51 üye ülkenin, Hocalı'da yaşanan ''soykırım niteliğindeki katliamın'' 20'nci yılı olan 2012'den itibaren 26 Şubat'ı ''uygun şekilde tanımaları'' ve suçun işlenmesinden sorumlu kişilerin cezalandırılmaları çağrısı da yapılıyor. Kararda şöyle deniliyor: “Konferans ... üye parlamentolara (trajedinin 20'nci yılı olan) 2012'den başlayarak Azeri sivillere karşı Ermenistan kuvvetleri tarafından (Azerbaycan Cumhuriyeti) Hocalı kasabasında yapılan soykırım niteliğindeki katliamın uygun şekilde tanınması ve Hocalı katliamını yapanların adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuyor'' Kararın alınmasında etkin rol oynayan İİT-GF Başkanı Büyükelçi Elşad İskenderov, AA muhabirine yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamın uluslararası bir platformda kabul edilmesinin, Fransız Parlamentosunda kabul edilen Ermeni teklifiyle aynı döneme gelmesinin manidar olduğunu söyledi. Fransız Parlamentosunun kararını ''ırkçı" ve ''dayatmacı'' olarak niteleyen İskenderov, ''Bu kararın dünya tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Nitekim İİT-PB'nin Hocalı kararı da göstermiştir ki dünya tarihi Fransız reçetelerini hazmedemiyor'' dedi. İskenderov, İİT-PB'de alınan Ermenistan'ın Hocalı katliamıyla ilgili kararın İİT-GF Genel Koordinatörü Leyla Aliyeva’nın 2009'da başlattığı ''Hocalı için adalet'' kampanyasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Kararın önemine dikkat çeken Elşad İskenderov ''Bu kararla birlikte ilk kez Hocalı trajedisini uluslararası belgelerde 'soykırım'la eşitleyen politik ve hukuki bir temel atılmıştır. İİT-PB'nin dünya parlamentolarının dörtte birini içerdiği göz önüne alınırsa, bu kararın Hocalı trajedisinin Ermeni milliyetçilerinin Azerbaycan halkına karşı uyguladıkları soykırım politikasını belgeleyen önemli bir aşamayı temsil ettiği söylenebilir. Ayrıca bu kararla birlikte soykırım kurbanlarının adalete ulaşabilmesi için gereken politik ön koşullar da sağlanmıştır” dedi. Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında, 26 Şubat 1992 yılında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı güçlerin düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 sivil katledilmişti.